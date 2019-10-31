MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca asker selamı verdiği gerekçesiyle UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için destek paylaşımında bulunuldu. İstanbul...
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca asker selamı verdiği gerekçesiyle UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için destek paylaşımında bulunuldu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı verdi. Bunun üzerine UEFA tarafından Kahveci hakkında, soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, milli futbolcuya destek amacıyla paylaşımda bulunuldu. Kahveci için hazırlanan video, 'İrfan Can Kahveci kardeşimiz; her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun' notuyla paylaşıldı. Görüntülerde, İrfan Can Kahveci'nin asker selamı verdiği fotoğraf da yer alıyor.
Görüntü dökümü:
- MSB’ni paylaştığı görüntüler
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