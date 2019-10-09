MSB'den harekat açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın...
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır" denildi. Bakanlık ayrıca, operasyona ilişkin fotoğraf paylaştı.
MSB: SAAT 14.00'TEN İTİBAREN BİLGİ VERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.
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