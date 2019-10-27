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MSB'den ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...
GÜNDEM 27.10.2019, 12:40
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi.
ABD tarafından dün gece gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğü iddia edildi.
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