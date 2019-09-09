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MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı. Bakanlığın resmi twitter adresinden yapılan paylaşımda, "26 Ağustos tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’in...
GÜNDEM 09.09.2019, 13:49
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
Bakanlığın resmi twitter adresinden yapılan paylaşımda, "26 Ağustos tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’in kurtuluşu ile başarıya ulaştı. Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.
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