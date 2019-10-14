MSB'de, Barış Pınarı Harekâtı toplantısı
- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu değerlendirdi. Milli Savunma...
- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Akar'ın yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Kuvvet komutanlıklarının harekât merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülerek, bölgedeki son durum değerlendirildi. Sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi. Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken, harekâtın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.
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