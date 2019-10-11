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MSB: Bugün toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini ve toplam 16...
GÜNDEM 11.10.2019, 22:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini ve toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Görüntü dökümü:
- MSB’nin paylaştığı top atışlarına ait görüntüler
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()
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