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MSB: Barış Pınarı Harekatında 1 asker şehit oldu (2)

  BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek için başsağlığı mesajı yayımladı....

GÜNDEM 11.10.2019, 17:55
MSB: Barış Pınarı Harekatında 1 asker şehit oldu (2)

 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabında 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır' başlığıyla yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 11 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

ANKARA () 

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