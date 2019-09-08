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MSB: ABD ile kara devriyesi başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu...

GÜNDEM 08.09.2019, 08:29
MSB: ABD ile kara devriyesi başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı."

Haber:ANKARA, ()-

 

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