MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi’de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.