MSB: 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

ANKARA, () -