MSB: 2019'da 150 operasyonda 1789 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2019 yılında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildiğini, 1789 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 2019 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yarbay Aktop, 2019 yılında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildiğini, bin 789 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olduğunu kaydetti. Şentop, "Operasyonlarda bin 66 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edilmiştir, bin 15 silah, 69 adet tanksavar füze, bin 598 adet el bombası, 420 bin hafif silah mühimmatı, 174 adet mayın, 3 bin 329 kilo patlayıcı madde ile 45 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan bin 852 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.



PENÇE OPERASYONLARI

Aktop, İHA ve SİHA’ların etkin bir şekilde kullanıldığı Pençe Operasyonlarında bugüne kadar toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildiğini, sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 398 mağaranın imha edildiğini, 356 adet mayın ve EYP tespit edildiğini ve 5,3 ton amonyum nitratin ele geçirildiğini bildirdi. Aktop, "En son 23 Aralık tarihinde Hakurk bölgesinde açık arazide gizlenmiş ve gömülmüş halde; karadan havaya atılan SA 18 Hava Savunma Füzesi, otomatik bombaatar, roketatar, çok sayıda mayın, hafif silah ve mühimmatı ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.



SURİYE SINIRINA 825 KİLOMETRE BETON İNŞA EDİLDİ

Sınır güvenliği ile ilgili alınan tedbirler hakkında da bilgiler paylaşan Yarbay Aktop, "Suriye sınırındaki Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında; ilk etapta 825,5 kilometre modüler beton duvar, 84 kilometre yüksek güvenlikli tel çit ve sedde inşa edilmiş ve 22 adet insanlı gözetleme kulesi tamamlanmıştır. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi hudut ihlallerinin önlenmesinde önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca, yapımı planlanan 221 adet hudut birlik tesisinden 73’ünün inşası tamamlanmıştır. Bugüne kadar Hakkâri’de 29, Şırnak’ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edilmiştir. Söz konusu tesisler güvenlikli elektronik algılama ve silah sistemleri ile desteklenmektedir. Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda, son bir yıl içerisinde; yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir. Ayrıca, yakalanan/teslim alınan bu şahıslardan 776’sının terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.



135 BİN SURİYELİ BARIŞ PINARI ALANINA DÖNDÜ

DEAŞ ile mücadelenin de etkin bir şekilde devam ettiğini belirten Aktop, Fırat Kalkanı Harekatı alanında 2019 yılı başından itibaren 492 DEAŞ mensubu, Zeytin Dalı Harekatı alanında ise 41 DEAŞ’lının yakalandığını söyledi. Aktop, yaklaşık 380 bin Suriye vatandaşının gönüllü olarak Fırat Kalkanı Harekât Alanına, yaklaşık 65 binden fazla Suriye vatandaşının gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekât Alanına döndüğünü kaydetti. Aktop, Barış Pınarı Harekat Alanı ile ilgili "Bölgedeki okullarda bir an önce eğitime başlanması için, kamu kurum ve kuruluşları ile bölge halkının da destekleriyle çalışmalar sürdürülmektedir. Bölgede 12 okulda eğitim öğretim faaliyetine devam edilmektedir. Barış Pınarı Bölgesinde, hayatın normale dönmesi için her türlü insani yardım faaliyeti hızla devam etmektedir. Başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede eski haline döndürülmesi maksadıyla diğer kurumlarla koordineli olarak gerekli çalışmalarımız sürdürülmektedir. Tüm bu çabalar sayesinde terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan bölge halkı güvenli ve gönüllü bir şekilde tekrar dönmeye başlamışlardır. Bu kapsamda, yaklaşık 135 bin Suriyeli kardeşimiz evlerine dönmüştür" dedi.



'359 TACİZ-SALDIRI OLMUŞTUR'

Aktop, Barış Pınarı Harekatına verilen 150 saatlik aradan sonra yaşanan saldırılar ile ilgili de, "150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren, şu ana kadar 359 taciz/saldırı olmuştur. Taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak karşılık verilmiştir. Ayrıca, Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir. Bölgede şu ana kadar 2 bin 500’den fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirilmiştir. Harekât bölgesinde tespit edilen 761 adet tünelin yüzde 95’i kullanılamaz hale getirilmiştir. Şehri bir ağ gibi saran tünellerin yaklaşık uzunluğu 79 kilometredir. Ayrıca, terör örgütü tarafından camilerin silah/mühimmat deposu, minarelerin tahrip edilerek keskin nişancı mevzii olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölgede güvenliğin sağlanarak hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamda kurulması planlanan 66 yol kontrol noktasından, 40’ı tamamlanmış, 26’sının çalışmalarına devam edilmektedir" diye konuştu.



İDLİB'TE 182 MİLLİ DEVRİYE

Yarbay Aktop, İdlib’deki 12 gözlem noktasında 8 Mart’tan bu yana toplam 182 milli devriyenin icra edildiğini, rejimin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 100 bine yakın kişinin kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladığını dile getirdi. Soçi Mutabakatı ile YPG’nin bölgeden çıkarılması konusunda sağlanan anlaşmaya rağmen Münbiç ve Tel Rıfat’ta zaman zaman tacizlerin olduğunu ve bu durumun Rus muhataplara iletildiğini söyleyen Aktop, Tel Rıfat’ta 25 Mart’tan bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edildiğini belirtti.



'93 TATBİKAT YAPILDI'



Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere de değinen Yarbay Aktop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından, 13 Aralık 2019 tarihinde alınan karar ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına tahsis edilen Geçitkale Hava Meydanı’nın 16 Aralık’tan itibaren Deniz Kuvvetleri İHA’ları tarafından kullanıldığını açıkladı. Aktop, 2019 yılında TSK'nın harbe hazırlık seviyesini arttırmak amacıyla 15’i milli, 78’i uluslararası alanda olmak üzere toplam 93 tatbikat yapıldığını veya katılım sağlandığını kaydederek, "Söz konusu tatbikatların 23’ü NATO kapsamında olup, 2414 personel ile iştirak edilmiştir. 2020 yılında da planlı NATO tatbikatlara iştirak edilecektir. TSK, küresel ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak maksadıyla, farklı coğrafyalarda 15 göreve yaklaşık 2 bin 500 personel ile iştirak etmeyi sürdürmektedir" dedi.



FETÖ'DEN 18 BİN 630 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

Aktop, FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 3 bin 559’u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personelin ihraç edildiğni, 356’sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını, 5 bin 846 personel hakkında adli ve idari sürecin devam ettiğini kaydetti.



BEDELLİ ÖDEMELERİ 31 ARALIK'TA SON

Bedelli Askerlik uygulamasından yararlanacaklara yönelik duyuruda bulunan Aktop, "Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır" dedi.



Aktop ayrıca, Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçlarının e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacağını belirtti.



MUVAZZAF ORANI YÜZDE 51’E YÜKSELDİ

Milli Savunma Üniversitesi’nde hali hazırda 11 bin 500 askeri öğrencinin öğrenim gördüğü bilgisini de paylaşan Aktop, 15 Temmuz 2016’dan bugüne yaklaşık 2 bin 500 subay/astsubayın mezun olduğunu aktardı. Ordudaki muvazzaflık oranının yüzde 51’e yükseldiğini açıklayan Aktop "Bunlara ilave olarak dış kaynaktan temin edilerek temel eğitimlerini tamamlayan 15 bin subay/astsubay TSK saflarına katılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra TSK'ya muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 80 bin personel temin edilmiştir. Böylelikle, 15 Temmuz 2016 tarihinde yüzde 45 olan muvazzaflık oranı yüzde 51’e yükselmiştir. Söz konusu oranın artırılması yönünde çalışmalara devam edilmektedir" dedi.



ASKERİ KAYNAKLAR: ‘LİBYA İÇİN GÖREVE HAZIRIZ'

Öte yandan askeri kaynaklar, Ocak ayında TBMM'ye sunulacak tezkere ile Libya’ya gönderilecek asker konusunda "TSK emir verildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı her türlü göreve her an hazır" bilgisini paylaştı. Ayrıca İdlib'de TSK’ya ait 2 gözlem noktasının rejim güçlerince çevrelenmesi konusunda askeri kaynaklar, "Herhangi bir güvenlik endişesi yok. Gözlem noktasındaki askerlerin görevi gözetleme ve rapor etme olsa da, meşru müdafaa kapsamında kendilerini savunacak durumdalar" değerlendirmesinde bulundu.



Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, ()