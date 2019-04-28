Mozambik’te kasırga sonrası sel: en az beş ölü

Mozambik, () - Mozambik’te, ülkeyi etkileyen Kennet Kasırgası’nın ardından gelen sel felatekinde en az beş kişi hayatını kaybetti.

Kasırga öncesinde 30 bin kişinin güvenli yerlere taşınmasına rağmen ülke genelinde 700 bin kişi Kennet Kasırgası ve ardından gelen sel felaketinden etkilendi.

Mozambik hükümeti vatandaşlarına, birkaç gün daha sürmesi beklenen kasırga süresinde olası sel ve çamur kayması felaketlerinden korumak için yüksek yerlere gitmelerini önerdi.

Mozambik Afet Ajansı’ndan yapılan açıklamada, yaşanan afetin etkilerinin etkilerinin görece olarak az olduğunu belirtti ve yerel yetkililere bilinçlendirme çabalarından ötürü teşekkür etti.

Mozambik’te, Kennet Fırtınası’ndan altı hafta önce İdai Kasırgası’nın ülkeyi vurmasıyla 600 kişi hayatını kaybetmişti.

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- Sel felaketinden görüntüler