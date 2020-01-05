MOTOSİKLETLİLERDEN DOĞU TÜRKİSTAN EYLEMİ
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti. Türkiye Motosiklet Platformu adına yapılan açıklamada, “Müslüman...
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul
Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.
Türkiye Motosiklet Platformu adına yapılan açıklamada, “Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline ve dini vecibelerini yapmamaları yolunda baskıya maruz bırakılmaktadırlar. Her platformda yaşanan bu dramın duyurulması ve hatırlatılması gerekmektedir. Bizler, Doğu Türkistanlı, Uygur Türkü kardeşlerimizin yanındayız" dedi.
Türkistan Dernekleri açıklama yapan Yusuf Yusufoğlu da, Doğu Türkistanlıların Çin hükümetinin baskılarına maruz kaldıklarını vurguladı.
Sık sık sloganların atıldığı eylem açıklamaların ardından son buldu.
Görüntü Dökümü:
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-Toplanan motosikletliler
-Açıklama
-genel ve detay
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