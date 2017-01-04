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MOTOSİKLETLİ POLİSE ÇARPAN OTOMOBİL KAYIPLARA KARIŞTI.

* Kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği, olayın polisin sürücüyü durması konusunda uyardığı sırada yaşandığı belirtiliyor Ersan SAN, İstanbul TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan...

MOTOSİKLETLİ POLİSE ÇARPAN OTOMOBİL KAYIPLARA KARIŞTI.

* Kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği, olayın polisin sürücüyü durması konusunda uyardığı sırada yaşandığı belirtiliyor



Ersan SAN, İstanbul

TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği ve durmasının istendiği sırada polise çarptığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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olay yeri

yaralı polisin ambulansa konulması

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