MOTOSİKLETLİ POLİSE ÇARPAN OTOMOBİL KAYIPLARA KARIŞTI.

* Kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği, olayın polisin sürücüyü durması konusunda uyardığı sırada yaşandığı belirtiliyor
Ersan SAN, İstanbul
TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği ve durmasının istendiği sırada polise çarptığı belirtiliyor.
Görüntü Dökümü
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olay yeri
yaralı polisin ambulansa konulması
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