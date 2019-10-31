MOTOSİKLETİNİN LASTİĞİ PATLAYAN KURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de motosikletinin lastiği patlayan kurye dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların kazayı farketmesi üzerine, büyük bir faciadan dönüldü. Kaza saat 14:30 sıralarında Sancaktepe Osmangazi...
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de motosikletinin lastiği patlayan kurye dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların kazayı farketmesi üzerine, büyük bir faciadan dönüldü.
Kaza saat 14:30 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BNK 534 plakalı motosikletin sürücüsü, lastiğinin patlaması üzerine dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların motosikletliyi fark etmesi üzerine büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaralı sürücünün yardımına çevre sakinleri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralıya 112'nin müdahalesi
-Sedyeye koyulması
-Ambulansa konulması
-Motosikletin görüntüsü
-Genel ve detaylar
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