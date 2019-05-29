Motosiklet tutkunları cenaze yolunda büyük tehlike atlattı

İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler'in cenazesinin toprağa verildiği Urla ilçesi Zeytinalanı Mezarlığı'na motosikletleriyle konvoy halinde giden Anatolian Soldiers Motorsiklet Kulübü'nün 30 üyesinin büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Kask kamerası görüntülerine yansıyan kazada, hatalı sollama yapan bir tır motosikletli grubu geçtikten hemen sonra kontrolden çıkıp bariyerlere çarparken, motosikletliler kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için dün (salı) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahitayat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Anatolian Soldiers Motorsiklet Kulübü'nün İzmir ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden 30 üyesi de motosikletleriyle katıldı. Kılınan namazın ardından konvoy oluşturan motosiklet tutkunları Özsüvariler'in cenazesinin toprağa verileceği Urla ilçesindeki Zeytinalanı Mezarlığı'na gitmek üzere yola çıktı.

Motosiklet tutkunları, İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe Kavşağı'na yaklaştığında, büyük bir tehlike atlattı. Motosikletli grubu hatalı şekilde sollayan bir tır kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Arkadan gelen motosikletli grup, fren yaparak son anda kaza yapan tıra ve birbirlerine çarpmaktan kurtuldu. O anlar motosiklet tutkunlarından birinin kask kamerası tarafından görüntülendi. Kaza yapan tırda maddi hasar oluşurken, şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kask kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: URLA (İzmir), ()