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Montrö bildirisine imza atan 10 Emekli Amiral gözaltında

104 emekli amiralin, Montrö tartışmaları ve cüppeli amirale ilişkin yayımladığı bildirinin altında imzası bulunan 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4’ü ifadeye çağrıldı. Açıklamada imzası bulunan isimlerin lojman ve koruma hakları da iptal edildi.

GÜNDEM 06.04.2021, 08:05 06.04.2021, 08:35 Murat Aydın
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Montrö bildirisine imza atan 10 Emekli Amiral gözaltında

104 emekli amiralin, Montrö tartışmaları ve cüppeli amirale ilişkin yayımladığı bildirinin altında imzası bulunan 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4’ü ifadeye çağrıldı. Açıklamada imzası bulunan isimlerin lojman ve koruma hakları da iptal edildi.

Montrö tartışmaları ve Kanal İstanbul ile “cüppeli amiral” hakkında ortak bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında, önceki gün, darbe ve muhtıra imasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bildiride imzası bulunan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal dün sabah gözaltına alındı. Emekli amirallerden 6’sı İstanbul’da 2’si Kocaeli’nde gözaltına alınarak ilk işlemlerin ardından Ankara’ya nakledildi. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat’a ise adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinin ardından yaş durumları göz önüne alınarak 3 gün içinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 10 kişinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yol edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de tespit edilmesini sağlamak amacıyla gözaltına alındıkları” kaydedildi. Açıklamada, soruşturmaya, “deliller ışığında çok yönlü devam edildiğinin” vurgulanması dikkat çekti. 

SORUŞTURMA BÜYÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, Generallerin önceki gece ve günlerde kimlerle irtibat halinde olduklarını araştırdıklarını ve önemli bilgilere sahip olduklarını ifade etti. Bu arada Soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Emekli amirallerin yurt- içi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı, bildiriyi hazırlayanların görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatlarının olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için “baskı yapılıp yapılmadığının” araştırıldığı belirtildi. “Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayımlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği” kaydedilirken, ifadelerin alınması ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği ve “gidişatına göre elde edilecek deliller ışığında yeni gözaltılar olabileceği” aktarıldı. 

Ayrıca bildiride imzası bulunan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi. 

‘İFADE, PERŞEMBE GÜNÜ’

Bildiri yayımlayan 104 emekli amiral arasında yer alan Cem Gürdeniz’in eşiRengin Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Avukatımız biraz evvel görüşmüş, çok iyilermiş, perşembe günü ifade vereceklermiş. O güne kadar Emniyet’teler. Toplu ifade özgürlüğünün bedeli” bilgisini paylaştı.

GÖZALTI SÜRESİ DÖRT GÜN

Başsavcılık, gözaltı için dört günlük süre belirledi. Sürenin tamamlanması halinde, uzatılabileceği belirtiliyor. 

#Montro #darbe #amiral #denizkuvvetleri
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