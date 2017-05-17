MONTE CARLO BALESİ İSTANBUL'DA AYAKTA ALKIŞLANDI

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul

Dünyaca ünlü Monte Carlo Balesi'nin "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen" gösterisi İstanbul'da sahnelendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) işbirliğiyle dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro'da düzenlenen Monte Carlo Balesi'nin "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen" gösterisi sanatseverlerle buluştu. Ünlü koreograf ve yönetmen Jean-Christophe Maillot'nun "Kuğu Gölü"ne getirdiği çağdaş yorumla sahnelenen "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen", seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen", bu akşam ikinci ve son kez Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro'da izleyicilerle buluşacak.

"KUĞU GÖLÜ" BAŞYAPITINA YEPYENİ BİR YAKLAŞIM GETİRİYOR

Yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot'nun, Fransa'nın en önemli edebiyat ödüllerinden Goncourt Akademisi Ödülü'nün sahibi yazar Jean Rouaud'nun işbirliğinde hayata geçirdiği prodüksiyon, Çaykovksi'nin "Kuğu Gölü" başyapıtına yepyeni bir yaklaşım getiriyor. "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen"de Siegfried ve Odette'in zamana meydan okuyan hikayesi, çarpıcı sahne tasarımı ve kostümlerle sahneleniyor. Gösterinin sahne tasarımı görsel yönetmen Ernest Pignon-Ernest, kostümler ise Philipe Guillotel tarafından hazırlandı.

GÜNÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ TOPLULUKLARINDAN BİRİ

Kökleri Sergei Diaghilev önderliğinde 1909 yılında atılan ve tüm dünyada bale sanatına yeni bir anlam katarak çığır açan Ballets Russes Topluluğu'na dayanan Monte Carlo Balesi, 1985 yılında H.R.H. Hannover Prensesi'nin isteğiyle kuruldu. 1993 yılından bu yana Jean-Christophe Maillot'nun yönetimindeki topluluk, 50 başarılı dansçıdan oluşuyor. Monte Carlo Balesi, Jean-Christophe Maillot'nun 20 yılı aşkın süredir hazırladığı Vers un pays sage (1995), Roméo et Juliette (1996), Cendrillon (1999), La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007) ve LAC (2011) gibi gösterileriyle günümüzün en önemli topluluklarından biri haline geldi. Monaco Prensliği Kültür Nişanı, Sanat Madalyası ve Legion d'Honneur nişanının da sahibi olan Jean Christophe Maillot, aynı zamanda dans dünyasının uluslararası çaptaki en önemli etkinliği sayılan Monaco Dans Forumu'nun da kurucusu. Maillot, 2015 senesinde Hırçın Kız ile "En İyi Performans" da dahil olmak üzere üç farklı dalda Moskova Altın Maske'ye layık görüldü.

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