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MOLOTOFLU SALDIRI SANIĞI PKK'LI PARMAK İZİNDEN YAKALANDI   

Çağatay KENARLI, İstanbul 2014 yılında Fatih'te bir bankaya molotof kokteylli saldırıda bulunduğu belirtilen bir kişi parmak izinden yakalandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 20 Nisan 2014'te Fatih...

MOLOTOFLU SALDIRI SANIĞI PKK'LI PARMAK İZİNDEN YAKALANDI   

Çağatay KENARLI, İstanbul
2014 yılında Fatih'te bir bankaya molotof kokteylli saldırıda bulunduğu belirtilen bir kişi parmak izinden yakalandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 20 Nisan 2014'te Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde bulunan özel bir bankaya yüzleri maskeli bir grup tarafından molotof kokteyli atılarak, bankanın camlarının kırılması ve ATM cihazına zarar verilmesi olayına karışan bir kişiyi belirlerdi. TEM ekipleri, olaylar sırasında topladığı poşet ve çuvallar üzerinden aldığı parmak izinlerinin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan M.K.'nın parmak izleriyle eşleştiğini tespit etti. Ekipler, 5 Temmuz'da düzenledikleri operasyonla M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 

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