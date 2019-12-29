istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

TÜRKİYE Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'de yaşanan bombalı terör saldırısına ilişkin, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların...

GÜNDEM 29.12.2019, 11:51
Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz


TÜRKİYE Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'de yaşanan bombalı terör saldırısına ilişkin, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'ye gitmesi gereken 11 hastayı tespit ettik" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibi, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Aden Adde Uluslararası Havalimanında gelen ekibi, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali İç Güvenlik Bakanı Mohamed Abukar İslov ve Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mohamed Abdi Hayir karşıladı. 

'ÜLKEMİZE GÖNDERECEĞİZ'

Havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin her zaman Somali'nin yanında olduğunu söyleyerek, "2011 yılında olduğu gibi her zor zamanda devletimiz Somali’nin yanında olmuştur. 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleşmişti. Yine buraya yardım elini uzatan ilk Türkiye olmuştur" dedi.

Patlamada yaralananlardan bir kısmının Türkiye'ye sevk edileceğini ifade eden Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Onları da çok kısa bir süre içerisinde uçağa alıp ülkemize göndereceğiz. Şu anda Türkiye’ye gitmesi gereken 11 hastayı tespit ettik. Bazılarının durumu ciddi olduğu için hareket ettirilmemesi gerekiyor. Bazılarının da buradaki hastanemizin kapasitesi müsait, burada tedavi edilecekler" diye konuştu.

'BÜTÜN HASTALARIMIZI HIZLICA TEDAVİ ETTİK'

Daha sonra ekiplerle beraber hastaneye geçen Büyükelçi Yılmaz ve Bakan İslov ve Hayir, hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, patlamadan sonra hastanelerine ilk etapta patlamadan etkilenmiş 36 yaralı geldiğini söyledi. Eraslan, "Ağır yaralı olanları biz hızlıca ameliyata aldık. Ameliyata aldıklarımızdan ilki ameliyathanede vefat etti, hastalarımızdan birisi de ameliyat sonrası yoğun bakımda vefat etti. Biz bütün hastalarımızı hızlıca tedavi ettik. Dış hastanelerde yoğun bakım olmadığı için bize 5 hasta daha nakledildi. Patlamadan etkilenmiş toplam 17 hastayı ameliyat ettik. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanede çalıştılar. Ayrıca gece yine dış hastanelerden 12 hasta sevk edildi. Toplam da hastanemizde 53 yaralı bulunmaktadır. Bunlardan 11'ini Türkiye’ye göndereceğiz" diye konuştu.

Bu arada, patlamada hayatını kaybeden iki Türk vatandaşın cenazelerinin de yaralılarla birlikte Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haluk KARAASLAN/MOGADİŞU, ()-

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:11
İkindi 15:30
Akşam 17:51
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Beşiktaş 17 30
5. Fenerbahçe 16 28
6. Galatasaray 17 27
7. Alanyaspor 16 26
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Menemen Belediyespor 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 16 27
5. Bursaspor 17 27
6. Keçiörengücü 16 25
7. Ümraniye 17 25
8. Balıkesirspor 17 24
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 17 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 20 42
3. Man City 19 38
4. Chelsea 19 32
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 19 30
8. Sheffield United 19 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 19 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort