Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir

MODACI ZEYNEP KARTAL'IN SURİYELİ SIĞINMACI KADINLARLA HAZIRLADIĞI TASARIMLAR LONDRA MODA HAFTASI'NDA

Gülseli KENARLI-İstanbul Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın...

MODACI ZEYNEP KARTAL'IN SURİYELİ SIĞINMACI KADINLARLA HAZIRLADIĞI TASARIMLAR LONDRA MODA HAFTASI'NDA

Gülseli KENARLI-İstanbul
Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, bu akşam Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak.  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.  

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Paylaşılan video
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328