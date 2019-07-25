MİT ve TSK'dan 'Erbil suikastı' operasyonu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonu ile Irak'ın Erbil kentinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye yönelik saldırıyı planlayan teröristler etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse, geçen 17 Temmuz'da Erbil'de restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edildi. MİT, bir gün sonra saldırıyı planlayan teröristleri tespit edip, takibe aldı. İlk operasyon, saldırıdan 1 gün sonra 18 Temmuz'da Duhok'ta gerçekleştirildi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Erbil'den çıkışından itibaren yerel istihbarat unsurlarının da katkısıyla takip edildi. Yerleşim yerinden uzak bir alanda araç, TSK unsurlarınca vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.

İkinci operasyon da 6 gün sonra 24 Temmuz'da düzenlendi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Irak'ın kuzeyinde Batika kırsalında vuruldu. Operasyonlarda Osman Köse'ye yönelik suikastın 2 planlayıcısı ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Fotograflar



ANKARA, ()