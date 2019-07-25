Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

MİT ve TSK'dan 'Erbil suikastı' operasyonu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonu ile Irak'ın Erbil kentinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye yönelik saldırıyı planlayan teröristler etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin...

MİT ve TSK'dan 'Erbil suikastı' operasyonu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonu ile Irak'ın Erbil kentinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye yönelik saldırıyı planlayan teröristler etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse, geçen 17 Temmuz'da Erbil'de restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edildi. MİT, bir gün sonra saldırıyı planlayan teröristleri tespit edip, takibe aldı. İlk operasyon, saldırıdan 1 gün sonra 18 Temmuz'da Duhok'ta gerçekleştirildi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Erbil'den çıkışından itibaren yerel istihbarat unsurlarının da katkısıyla takip edildi. Yerleşim yerinden uzak bir alanda araç, TSK unsurlarınca vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.
İkinci operasyon da 6 gün sonra 24 Temmuz'da düzenlendi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Irak'ın kuzeyinde Batika kırsalında vuruldu. Operasyonlarda Osman Köse'ye yönelik suikastın 2 planlayıcısı ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Fotograflar

ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.