MİT TIR'LARI SORUŞTURMASINDA BİR ÜSTTEĞMEN DAHA TUTUKLANDI

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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsteğmen Hakan Ekici çıkarıldığı hakimlikçe, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Darbeye teşebbüs", "Askeri ve siyasal casusluk" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yürüttüğü MİT TIR'larının durdurulması ve aranmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Üsteğmen Hakan Ekici, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ekici savcılıktaki sorgusunun ardından, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek, açıklamak"', "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

MİT TIR'LARINI ORGANİZE EDEN SİVİL KİŞİYLE İRTİBATI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelinin, MİT TIR'larının durdurulması ve aranmasına ilişkin yargılanan jandarmaya talimat veren ve eylemleri organize eden firari sivil FETÖ/PDY şüphelilerinden M.C., ile irtibatlı olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren şüphelinin MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması ve aranması olaylarını organize eden sivil şüpheliler ve jandarma mensuplarıyla ortak hareket ettiği ve FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde yer aldığı belirtilerek, atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma şüphesi ve delilleri yok etme ihtimali göz önüne alınarak tutuklanmasına karar verildi.