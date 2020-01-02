MİT'TEN ARNAVUTLUK'TA FETÖ OPERASYONU
Ali ABLAY/İSTANBUL, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla yakaladığı FETÖ üyesini Türkiye'ye getirerek, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. MİT'in, Arnavutluk'ta düzenlediği...
Ali ABLAY/İSTANBUL,
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla yakaladığı FETÖ üyesini Türkiye'ye getirerek, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
MİT'in, Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi Harun Çelik yakalandı. Uçakla Türkiye'ye getirilen Harun Çelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisine teslim edildi. FETÖ üyelerinin aktif olarak kullandıkları gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Harun Çelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden Çelik, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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