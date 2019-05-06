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MISIROĞLU'NUN CENAZESİ EVİNE GETİRİLEREK TÜRK BAYRAĞI İLE SARILDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL() Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Yazar Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Çengelköy'deki evine getirildi. Mısıroğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul...

MISIROĞLU'NUN CENAZESİ EVİNE GETİRİLEREK TÜRK BAYRAĞI İLE SARILDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL()
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Yazar Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Çengelköy'deki evine getirildi. Mısıroğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. 
Mısıroğlu için dualar okunarak, helallik istendi. Daha sonra Mısıroğlu'nun tabutu Türk bayrağı ile sarıldı. Ardından cenaze aracına konularak, Büyük Çamlıca Camii'ne götürüldü. Mısıroğlu'nun naaşı burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Mısıroğlu'nun cenazesinin eve gelişi
-Dualar okunuşu
-Türk Bayrağına sarılışı ve götürülüşü


 

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