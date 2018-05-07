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MİRZABEYOĞLU'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Özden ATİK / İstanbul Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle cuma günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) davasından...

MİRZABEYOĞLU'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Özden ATİK / İstanbul
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle cuma günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) davasından hükümlüyken yapılan yeniden yargılama sonucu 2016 yılın beraat eden Salih Mirzabeyoğlu(Salih İzzet Erdiş) Cuma günü beyin kanaması geçirdi. Yalova Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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Mirzabeyoğlu'nun arşiv görüntüleri 

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