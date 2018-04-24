Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

MİNİBÜSTE TEHLİKELİ YOLCULUK

- Tıka basa dolu minibüste bazı yolcular kapıdan sarkarak yolculuk etti. Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,() Esenyurt'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.  Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı'nda kapısı...

MİNİBÜSTE TEHLİKELİ YOLCULUK

- Tıka basa dolu minibüste bazı yolcular kapıdan sarkarak yolculuk etti.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()
Esenyurt'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. 
Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görünleri şaşkına çevirdi.
Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak "kıl payı" geçti. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:
-------
-Minibüsün tehlikeli yolculuğu
-Kapısı açık şekilde insanların dışarı sarkarak yolculuk etmesi
-Minibüsün park halindeki araçların yanından geçmesi
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314