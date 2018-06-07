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MİNİBÜSÇÜLERİN POLİSE KEMERLİ SALDIRISI:  1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul Beylikdüzü'nde polise kemerli saldırıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi OLAY ANI KAMERADA Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde...

MİNİBÜSÇÜLERİN POLİSE KEMERLİ SALDIRISI:  1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul
Beylikdüzü'nde polise kemerli saldırıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi

OLAY ANI KAMERADA
Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis memuru, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüsü şoförüyle kavga etti. Kavgayı gören diğer minibüs şoförleri de arkadaşlarına yardıma koştu. Minibüs şoförünün kemerle saldırması üzerine polis, silahını ateşledi. Ateşlenen silahtan yerden seken bir mermi minibüs şoförünün bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlemesi, merminin sekmesi ve sürücünün yaralanması görülüyor.

1 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Serdar Can (40) emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Kimliği tespit edilen diğer minibüsçü ise aranıyor.


Görüntü Dökümü:
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-Minibüsün görüntüsü
-Şüphelinin adliyeye sevki
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Güvenlik kamerası görüntüleri
-Minibüs şoförünün kemerle saldırması
-Polisin silahını ateşlemesi
-Merminin yerden sekerek şoförü yaralanması
-Olay yerinden görüntü
-Detaylar

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