Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN (2) 

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı.  Beyoğlu Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Üniversitesinin ana kampüsünde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 14.00...

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN (2) 

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. 
Beyoğlu Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Üniversitesinin ana kampüsünde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıda yapılan  çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:
------------
-Yükselen duman
-Çatıdaki işçiler
-İtfaiye ekiplerinin gelişi 
-Çalışmalardan detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325