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Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat...

Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart 2019 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA, ()

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