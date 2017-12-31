Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti.



2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayında başladı… Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?



2018 Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Pazar akşamı (bugün) Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. 1000, 2000 ve son 5 rakamına göre gibi küçük ikramiyelerin çekilişi gün boyunca sürecek. Asıl merak edilen 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ise 23.30 ile 23.45 arasında gerçekleşecek. Çekiliş başladı.



MİLLİ PİYANGONUN AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU



4 ve 6



500 BİN TL KAZANAN NUMARA



4136086



500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin İstanbul, İstanbul, İstanbul ve Antalya'dan olduğu açıklandı.



1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA



8757022



1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı.



2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA



9201621



2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.



5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA



2551923



5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı.



10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA



0798081



10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.



61 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE



9794035



Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a isabet etti.







2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayında başladı…



Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonrası vatandaşlar biletlerinin kontrol etmek için bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. Yoğun ilgi gören Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık akşamı yapılacak. 1000 lira, 2000 lira ve son rakamına göre dağıtılacak ikramiyeler gün boyu yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Büyük ikramiyeler saat 23.00'da belirlenmeye başlanacak. İşte Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişine dair detaylar...



Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?



Büyük gün geldi, Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı. 2018 yılbaşı çakilişi Milli Piyango idaresi canlı yayını ile yapılıyor. Canlı yayının yapılacağı freakans bilgileri de Milli Piyango resmi sitesinde duyuruldu. Tüm ikramiyeler çekildikten kısa süre sonra ise Milli Piyango bilet sorgulama ekranının açılması bekleniyor. Numara ile sorgulama yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını saat 24.00’dan sonra öğrenebilecek. Bu yıl yaklaşık 350 milyon liralık ikramiye dağıtılacak. Haberimizden Milli Piyango sorgulama ekranına ve yılbaşı çekilişi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Milli Piyango çekilişi için basın mensupları saat 19:00'dan itibaren görüntü almaya başlayabilecek. Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin tamamı ise 18.00-24.00 saatleri arasında bilet sahiplerinin erişimlerine açık olacak. Büyük ikramiyeler ise küçükten büyüye doğru saat 23:00'dan itibaren canlı yayında belirlenmeye başlayacak. Çekiliş sonuçları hem internet üzerinden hem TV üzerinden TRT ekranlarından takip edilebilecek. Milli Piyango İdaresi canlı yayının frekans bilgilerini de paylaştı.



MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

AMORTİ: 23:00 – 23:05

500.000: 23:05 – 23:10

1.000.000: 23:10 – 23:15

2.000.000: 23:15 – 23:20

5.000.000: 23:20 – 23:25

10.000.000: 23:25 – 23:30

61.000.000: 23:30 – 23:45



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BİR KOVA YOĞURT İLE ÇEYREK BİLET



Batman’da yaşayan Hacire Demir, pazara satmak için getirdiği yoğurtların bir kovasını Milli Piyango çeyrek biletiyle takas etti. Demir, ilk kez bilet aldığını belirterek, “‘Ya çıkarsa’ deyip, elimdeki son bakraç yoğurdu da çeyrek biletle takas yaptım” dedi.



Batman merkezdeki köy pazarında, yılın son gününde Milli Piyango bileti satan Selahattin Usta (45) ile yoğurt satan Hacire Demir (55) takas usulü alışveriş yaptı. Çeyrek bilet karşılığında Demir’den 5 kiloluk bir kova yoğurt aldığını söyleyen Usta, “Hacire teyzenin çeyrek biletine talih kuşu konarsa beni de unutmayacak. Çeyrek biletleri daha çok köy pazarında sattım. 15 gün içinde 5 bine yakın bilet satışını gerçekleştirdim. Sattığım biletlerin çoğu çeyrekti. Umarım Hacire teyzenin biletine talih kuşu konar” diye konuştu.



‘İLK KEZ MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALDIM’



Batmanlı 12 çocuk annesi Demir ise ilk kez piyango bileti aldığını dile getirerek, “Pazara satmak için getirdiğim yoğurt bakracının sonuncusunu da ‘Ya çıkarsa’ deyip, piyango bileti ile takas ettim. Şansımı deneyeyim, diye ilk kez böyle bir bilet aldım. Biletime büyük ikramiye çıkarsa elbette seyyar satıcıyı da unutmayacağım” dedi.



YILBAŞINDA KAZANAN ÇIKMAZSA NE OLACAK?



Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR



2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773