MİLLİ KAPTAN ESRA'NIN MESAİSİ YOĞUN

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kaptanı, 31 yaşındaki Esra Erol, fitness eğitmenliği yaptığı İstanbul ile formasını giydiği Konak Belediyespor maçları için İzmir arasında mekik dokuyor. Hafta içerisinde zayıflamak isteyen kadınlara ve engellilere fitness eğitmenliği yapan Erol, yoğun tempoya rağmen halinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Annesi ile birlikte İstanbul Avcılar'da oturan Esra Erol, Avcılar Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde 'Fitness eğitmeni' olarak görev yaparken, hafta sonunu İzmir'de ligin şampiyonluktaki iddialı takımı 'Konak Belediyespor'un başarısı için ter dökerek geçiriyor. 17 yıldan bu yana futbol oynayan Esra Erol, Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'nde bulunan Atatürk Stadyumu'nda hafta içerisinde fitness için gelen kadınların yanı sıra engellilere haftanın 2'şer günü spor yaptırıyor.

İZMİR İLE İSTANBUL ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Futbol oynamaya 1971'de kurulan Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor'da 11 Kasım 1999'da başlayan Esra Erol, sırasıyla Zeytinburnuspor, Hatay Sanayispor, Güneşspor, Sakarya Yenikent, Lüleburgaz 39 Spor, Kireçspor ve Konak Belediyespor'da oynadı. Erol, “İzmir Konak Belediyesi'nde stoper oynuyorum. İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Cuma günü uçakla gidiyorum, Pazar günü maçımı oynuyorum, aynı gece dönüyorum. Zor oluyor ama sevdiğim işi yapıyorum. İstanbul'da fitness eğitmeni, yaz aylarında futbol hocasıyım. Güzel gidiyor. Sevdiğimiz işi yapıyoruz" dedi.

15 YAŞINDA U199 MİLLİ TAKIMINA SEÇİLDİ

Esra Erol, 15 yaşında U19 Milli Takımı'na seçildiğini ancak, takımda oynamak için yaşının tutmadığını, yine de 1 yıl takım kampına alındığını daha sonra Kadın A Milli Takımı'na seçildiğini anlattı, Türkiye'de kadın futboluna yeterince ilgi verilmemesinden yakındı. Erol, şöyle dedi:

5-6 AY FUTBOLDAN KOPUYORLAR

"A milli takım kaptanıyım. Şubat'ta hazırlık maçlarımız var. Nisan ayında Dünya Kupası eleme maçları kurası çekilecek. İnşallah iyi takımlar çıkar. Bize, milli takıma biraz daha değer verilse çok iyi olacak. Herkesin yapamayacağı şeyleri yapıyoruz. Biraz destek verilse daha önde tamamlarız gibi geliyor. Liglerimiz Nisan ayında, hazırlık maçlarımız Eylül'de. Maçlar arasında 5-6 ay var. Bu süre içerisinde çok nadir kamplar oluyor. Herkes tatilde oluyor. Biraz destek olunsa daha iyi başarılar elde edeceğiz."

ERKEK TAKIMI İLE ANTREMAN

Futbol maçlarına tek başına veya zaman zaman Avcılar'daki amatör erkek takımlardaki sporcularla antreman yaparak hazırlanan Esra Erol, 13 yaşından bu yana sporun içinde olduğunu, futbolu bıraktığı zaman antrenör olmak istediğini söyledi. Erol, Türkiye'de kadınların futbol ile ilgilenmesinin yadırgandığını, ailelerinin desteği ile top oynayabildiklerini belirtti. Geçen sezon Konak Belediyespor Kadın Takımı'nı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıklarını hatırlatırken “10 bine yakın seyirci geldi. Bu rakam bir bayan takımı için çok iyi. Seyirci faktörü çok önemli. Bizim maçlarımızda küfür falan yok. Sporun içinde küfür olmaz. Kendi takımın rakip de olsa bence küfür olmamalı. Erkek futbolcular da biraz sakin olmalı. O atmosfere uymayarak olumsuz davranışlardan kaçınmalı. Eğitim her şeyden önemli" dedi.

ZAYIFLAMAK İSTEYEN KADINLARA ÖNERİ

Bugüne kadar 73 kez milli formayı giyen Esra Erol, zayıflama hedefi ile fitness saatinde kurslara gelenler arasında 1-2 ayda 8 kilo birden veren kadınlar olduğunu söyledi. Erol, zayıflamak isteyen kadınların öncelikle yemeklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, aksi halde bu çabaların sonuçsuz kalabildiğini hatırlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Esra Erol antremanda

-Macaristan maçından görüntüler

-Avcılar'da erkek futbolcularla antreman yaparken

-Kadınlara ve engellilere fitness eğitmenliği yaparken

-Röportaj