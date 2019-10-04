MİLLİ DEĞERLERE KÜFÜR EDEN KİŞİ AKIL SAĞLIĞI TESPİTİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ 

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda; Türkiye Cumhuriyeti'ne, dini değerlere ve şehitlere küfür eden şüpheli O.K.'nin(17), çıkarıldığı mahkemece akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Şüpheli O.K. (17), babasının Sarıyer'deki evinde yakalanarak, Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli O. K., İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli O.K. çıkarıldığı savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli O.K., savcılığın talebi üzerine ceza ehliyeti olup olmadığının tespiti için rapor alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Şüpheli O.K., polis ekiplerince hastaneye götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi