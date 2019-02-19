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Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (6)

SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalan 3 işçiden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun da cesedi çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cenazesi,...

Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (6)


SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI
OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI

Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalan 3 işçiden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun da cesedi çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cenazesi, bu sabah çıkartılan Engin Tutuk'un cesedinin de gönderildiği Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
YAKINLARI ŞANTİYE GÖREVLİLERİN SALDIRDI
Öte yandan Servet Çapacıoğlu'nun yakınları, cenazenin çıkarılma çalışmaları sürürken, şantiye yetkilileri ile tartıştı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle Çapacıoğlu'nun yakınları sakinleşti. 
OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI
Feldspat maden sahasındaki olayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Jandarma ekipleri, zanlılardan şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak ulaşılamayan Ö.K.'nin arandığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü
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- Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin çıkarılması 
- Yakınların tepkisi
- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet CAN MERAL- CAVİT AKGÜN / MİLAS (Muğla), ()

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