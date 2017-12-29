- MİDESİNDEN KOKAİN ÇIKAN  BOLİVYALIYA 25 YIL HAPİS VE 50 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

- Özür diledi, ancak ceza almaktan kurtulamadı

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Brezilya'dan 4 ay önce Atatürk Havalimanı'na gelen ve midesinden 21 adet kokain kapsülü çıkan tutuklu Bolivyalı sanık David Justiniano Pedraza (43) ilk duruşmada 25 yıl hapis ve 50 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Pedraza, tehdit edildiği için midesinde kokain taşıdığını, pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.

21 KAPSÜL YUTTU, DOĞAL YOLLARDAN ÇIKARDI

Brezilya'dan 15 Eylül'de İstanbul'a gelen David Justiniano Pedraza'nın gözlerinde kızarıklık olması, aşırı terlemesi ve tedirgin davranışlarda bulunması üzerine Narkotik Suçlar Büro Amirliği'nde görevli polisler tarafından takibe alındı. Pedraza'yı durduran polisler, Pedraza'nın üzerinde ve valizinde herhangi bir suç unsunrua rastlamadı. Tuvalete giden Pedraza doğal yollardan daralı ağırlığı 570 gram gelen 13 adet kapsül ile götürüldüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de daralı ağırlığı 347 gram gelen 8 adet kapsülü doğal yollardan çıkardı. Toplam 21 adet kokain kapsülü ile Pedraza'nın uyuşturucu madde ithali suçundan kazandığı değerlendirilen 300 dolara el konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, David Justiniano Pedraza'nın "Uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsini istedi.

"AİLEM İÇİN YAPTIM, PİŞMANIM"

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık David Justiniano Pedraza ve avukatı hazır bulundu. Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan Sanık Pedraza, "Ben bu olayda kullanıldım. Bolivya'da yaşayan bir Türk vardı. Bir kadın beni onunla tanıştırdı. Türkiye'ye uyuşturucu götürmemi istedi ancak ben önce kabul etmedim. Daha sonra benim evime geldiler. Ailem ve çocuğumun üzerine beni tehdit edip 'Sen bunu yapmazsan çocuklarına ve ailene zarar veririz' dediler. Kabul etmek zorunda kaldım. 40 tane kapsülü Türkiye'ye getirmemi istediler. Ancak ben 21 tanesini yutabildim. Daha fazlasını kabul etmedim. Polisler beni havalimanında durdurulduğumda aileme yardım edilmesini istedim. Bunu ailem için yaptım. Olay bu şekildedir. Polis beni yakalamasa otele yerleşecektim" dedi.

"İTHAL SUÇU DEĞİL DE NAKLETME SUÇU OLUŞABİLİR"

Duruşma Savcısı İbrahim Uğur Güreşçi de mütalaasında sanık Pedraza'nın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, "Uyuşturucu ithal etme suçu oluşmamıştır. Müvekkilimin savunmasına katılıyorum. Gümrükte yakalanmıştır. Ayrıca sanık başka bir ülkeye de transit olarak da gitmiş olabilir. Dolaysısıyla ithal suçu değil de nakletme suçu oluşabilir. Bu nedenle tüm lehe olan hükümlerin uygulanarak gerekirse adli kontrol altında tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

"PİŞMANIM"

Tekrar söz alan sanık David Justiniano Pedraza, "Bana 300 dolar vermişlerdi. Ben Türkiye'de otelde kalacaktım ondan sonra da Yunanistan'a gidecektim. Böyle bir iş yaptığım için özür dilerim. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

SANIK 25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Türkiye'ye uyuşturucu madde ithal etmek suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık David Justiniano Pedraza'yı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uyuşturucunun kokain olması nedeniyle cezayı arttırarak 30 yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Sanığı 50 bin TL adli para cezasına da çarptıran mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

