MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısı başladı.
Ankara'da otelde düzenlenen ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı. MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alınacağı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktaracağı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
- Devlet Bahçeli'nin otele gelişi
- İstiklal Marşı ve saygı duruşundan görüntü
- Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()
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