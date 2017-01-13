TBMM'deki Anayayasa Değişikliği Oturumu'nda AK Parti Milletvekilinin CHP'li milletvekili tarafından bacağından ısırılması tartışmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ağzını kapatarak gülmesi dikkat çektti. Ak Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın 'Kopek Giremez' dövize göstermesi ve ardından söz almasına CHP milletvekilleri tepki gösterdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi böyle oldu
TBMM'deki Anayayasa Değişikliği Oturumu'nda AK Parti Milletvekilinin CHP'li milletvekili tarafından bacağından ısırılması tartışmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ağzını kapatarak gülmesi dikkat çektti.
13 Ocak 2017 Cuma 09:08
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