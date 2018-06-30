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MHP'li vekilin rozetini 93 yaşındaki babası, İYİ Parti'li vekilin rozetini 16 aylık torunu taktı

MHP Eskişehir Milletvekili olarak Meclise giren Nurullah Sazak'ın rozetini 93 yaşındaki babası Ahmet Selahattin Sazak, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in rozetini de henüz 16 aylık torunu taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde...

MHP'li vekilin rozetini 93 yaşındaki babası, İYİ Parti'li vekilin rozetini 16 aylık torunu taktı
MHP Eskişehir Milletvekili olarak Meclise giren Nurullah Sazak'ın rozetini 93 yaşındaki babası Ahmet Selahattin Sazak, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in rozetini de henüz 16 aylık torunu taktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili kayıtları devam ediyor. MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak kayıt yaptırmaya 93 yaşındaki babası Ahmet Selahattin Sazak ve oğlu Ahmet Oruç Sazak ile birlikte geldi. Kaydını yaptıran Nurullah Sazak'ın rozetini bastonla yürüyen babası Ahmet Selahattin Sazak taktı.
İYİ Parti Mersin Milletvekili olarak Meclise giren Behiç Çelik ise kayıt yaptırmaya eşi, kızları ve torunuyla geldi. Behiç Çelik'in torunu 16 ayık Deniz Öztürk, dedesinin rozetini taktı.
Öte yandan milletvekilleri seçim bölgelerinden getirdikleri yiyecekleri ikram etti.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vekillerin kayıt yaptırması
-Detaylar

Haber-Kamera; Nursima KESKİN / ANKARA ,()
    

 

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