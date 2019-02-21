MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.



MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TOKSOY, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ



Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toksoy, akşam saatlerinde makamında yaptığı açıklama ile istiafasını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.