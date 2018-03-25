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MHP'Lİ CELAL ADAN "OTİZM FARKINDALIK PROGRAMI"NA KATILDI

  * MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan,   "Bu konuda parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin desteğini sağlayacak bir çalışmayı en kısa zamanda önünüze getireceğimizden hiç endişe etmeyin" Haber-Kamera:...

MHP'Lİ CELAL ADAN "OTİZM FARKINDALIK PROGRAMI"NA KATILDI

 

* MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan,  
"Bu konuda parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin desteğini sağlayacak bir çalışmayı en kısa zamanda önünüze getireceğimizden hiç endişe etmeyin"

Haber-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL
Milliyetçi Hareket Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanlığınca Otizm Farkındalık Programı düzenlendi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan,  MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, 'Otizm Benim Dünyam' kitabının yazarı Birsen Başar ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı. 
Programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, otizmli bireylerin ve ailelerinin emrinde olduklarını söyledi. Adan, "Bu konuda parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin desteğini sağlayacak bir çalışmayı en kısa zamanda önünüze getireceğimizden hiç endişe etmeyin. Ben bunu bir ibadet olarak görüyorum. Otizimli, bugün sizin çocuğunuz, yarın benim torunum veya kardeşimin çocuğu olarak karşımıza çıkabilir.Bu mesele hepmizin meselesidir. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak kabul eden bir inancın sahibi olarak, bu meseleyi de dünyada örnek olacak şekilde çözmek, bu hastalığa  yakalanmış olan çocukların hayata intibakında öncü olacağımızdan dolayı da endişe duymuyorum. Çünkü bu konuda biz dünyada örnek şeyler yapmış bir milletin çocuklarıyız. Bayrampaşa İlçe Teşkilatımızın inşa ettiği bu faaliyet, sadece Bayrampaşa'nın değil, Türkiye'nin meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak bu meselenin takipçisi olacağımı söylemek istiyorum" diye konuştu.

"TÜRK ASKERİ, BUGÜN ORADA BARIŞA, ADALETE ÖNCÜLÜK YAPMAKTA"
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Adan, şehitler olduğunu hatırlatarak " Yanı başımızda, büyük bir hazırlığın yapıldığı, tankların, uçakların düşürüleceği oranda hazırlıkların yapıldığı, kilometrelerce sığınakların yapıldığı Afrin'den bahsediyoruz. Bölücülerin, terör örgütünün ve terör örgütü uzantılarının 'Biz sırtımızı elbette PYD'ye dayıyoruz' dedikleri bir süreçte, sizin yetiştirdiğiniz, sizin şefkatinizle, merhametinizle yetişmiş olan Türk askeri, bugün orada barışa, adalete öncülük yapmakta ama bir gül bahçesine sokarcasına da şehitler veriyoruz." diye konuştu.
Adan'ın konuşmasından sonra 21 yaşında üniversiteden mezun olacağı sırada otizim teşhisi konulan ve otizimli bireylere ve ailelerine konferanslar veren Birsen Başar seminer verdi.

Görüntü Dökümü:
-Adan'ın konuşması
-Başar'ın semineri
-Seminere katılanlar
-Detaylar

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