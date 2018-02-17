MHP'li Celal Adan, CHP'li Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Beyoğlu İlçe Kadın Kollarının düzenlediği, "Türk Kadını Devletinin Yanında" adlı toplantıya katıldı. Kasımpaşa'da bulunan bir otelde düzenlenen programa MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, MHP Beyoğlu İlçe teşkilatı ve partili kadınlar katıldı.

"BİZLERİN İKİ TANE TEMEL PROBLEMİ VAR"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, programın başında katılımcılara hitap etti.Türkiye'nin iki büyük sorunu olduğunu belirten Adan, "Bu memlekette yaşayan bizlerin iki tane temel problemi var. Biri milletimizin birliğine, kardeşliğine, asaletine, sevgisine, merhametine kurşun sıkan ayrılıkçı, ırkçı terör örgütü. İkincisi, Türkiye'de gelir dağılımındaki adalet sağlanamadığı için zorluk çeken, iş arayan bir kesim. Türkiye bu iki meselenin üstesinden gelebilecek güçtedir. 3 sene evvel Diyarbakır'a girilemez, Diyarbakır kurtarılmış bölge' deniliyordu. Cenab ı Allah bugün milletimize bırakın Diyarbakır'ı Afrin'de bölücülerin kafasına şimşek gibi çakan, büyük bir Türk devleti ile karşı karşıyayız" dedi.

"BU MİLLETİN DOĞRULARI KONUSUNDA HİÇ BİR ZAMAN OYDAN DOLAYI YALAN SÖYLEMEDİK"



Celal Adan, "Bugün Türkiye'de işsizlik varsa, birileri iş bulamıyorsa biliniz ki devletin, milletin adını kirleten hırsız, arsız bir kesim var. Hırsızların, arsızların nefesinin kesildiği gün, paradan dolayı hiç kimse namerdin önünde boyun eğmeyecektir. Herkesin onurlu yaşadığı bir Türkiye olacaktır. Bizler bu milletin doğruları konusunda hiç bir zaman oydan dolayı yalan söylemedik. Neye inandıysak onu söyledik. Hatırlasanız bir dönem 'analar ağlamasın' diye akil adamları gönderiyorlardı. Biz o zamanda itiraz ettik. Öngörülerimizin tamamı haklı çıktI" diye konuştu.

"ÖZTÜRK YILMAZ CHP'DEN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"



Adan, CHP Genel Başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Adan, "İl başkanımız CHP'den bahsetti. Geçenlerde bir televizyon programını izlerken, bir savaş kaçkını ve nereden siyasete gelip bulaştığını, nereden düştüğünü bilmediğimiz CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz MHP Genel Başkanına karşı ahlaksızca bir takım ifadeler kullandı. Ülkücü hareketin lideri, Türkiye'nin en onurlu lideridir. Öztürk Yılmaz gibi birinin ülkücü hareketin liderine dil uzatması mümkün değildir. Kendisi çok terbiyesizce, ahlaksızca ifadeler kullanmıştır.CHP'den derhal istifa etmelidir. Türk milletinden ve ülkücü hareketten derhal özür dilemelidir. Siyaseti bırakmalıdır. MHP gibi tehlikeler karşısında şehit vermiş, dünyanın en onurlu mücadelesini yürüten liderine karşı yaptığı terbiyesizliğin hesabını verecektir" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, Celal Adan ve Mehmet Bülent Karataş programa katılan kadınlara 3 üzerinde 3 hilal bulunan broş hediye etti.