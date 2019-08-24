MHP'li Büyükataman'dan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne tepki

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin aykırı tutum ve davranışlarını kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. Büyükataman, "Bu meyanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir. 'Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz. Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz' deme cüretini gösteren Sayın Sözcü'nün ifadelerinin içeriğindeki marazlar bir yana bu meseleye dair açıklama yapması dahi demokratik bir Cumhuriyet olan Türkiye'nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına gelmektedir ki bu hiçbir ülkenin, kişinin haddine değildir" ifadelerini kullandı.

'DOST VE MÜTTEFİK GİBİ DAVRANMALI'

Büyükataman, ABD'nin önce kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD; Diyarbakır, Van ve Mardin'deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla seviyor ve düşünüyor değildir. Türkiye; ABD'nin bataklığa çevirdiği Orta Doğu ülkelerinden biri de değildir. Türkiye bugün kanın, gözyaşının dinmediği Orta Doğu'yu ve dahi dünyanın yarısını adaletle yönetmiş bir devletin devamı ve bu millet, yeryüzüne adalet götürmeyi millî ülkü olarak gören necip Türk milletidir. Hâl böyle iken; terörün belediyeler, vakıflar, dernekler eliyle aziz milletimize zarar vermesine, Haçlı kalıntılarının yurdumuzu Orta Doğu'nun bataklığına benzetmesine maşalık yapmasına müsaade edecek değiliz. Türkiye, kanunlarına dayanarak Diyarbakır, Van ve Mardin'de vatandaşlarımızın hukukunu korumak ve hizmet alma hakkını yerine getirmek üzere kanunlarına dayanarak gereğini yapmıştır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yumurta tokuşturmaya kalkışmasın, zira Türk Devleti'nin yumurtası çeliktendir."

Haber: ANKARA, ()-



