Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4) (YENİDEN)
MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı. MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı...
GÜNDEM 09.12.2019, 13:18
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.
MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.
ANKARA, ()-
13°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Ankaragücü
|14
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Crystal Palace
|16
|22
|10. Newcastle
|16
|22
|11. Arsenal
|15
|19
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9