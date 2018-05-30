MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantıdan görüntü
ANKARA ()
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------- Toplantıdan görüntü ANKARA ()
30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:56
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantıdan görüntü
ANKARA ()
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