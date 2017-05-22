MEYDANLARDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu basketbol'da THY Avrupa Ligi final maçını İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Avcılar'da da dev ekrandan izleyen binlerce taraftar karşılaşmanın bitiminde büyük kutlama yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının dev karşılaşmayı izleyebilmesi amacıyla Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece'nin yanı sıra Avcılar'da da Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda belediye tarafından dev ekran yerleştirildi. Gün boyu süren hazırlıkların ardından taraftarların bir bölümü yerlerde oturarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Meşaleler yakarak ve takımları lehine tezahürat yapan binlerce kişi karşılaşmanın başlaması ile büyük heyecan yaşadı. Yaşlı- genç, her yaştan binlerce kişi yan yana şampiyonluk maçını yerlerde oturarak ve ayakta izleyen taraftarlar heyecandan yerlerinde duramadı.

Sarı- laciverliler'in Olimpiyakos'u yenerek şampiyon olması üzerine meydan büyük kutlamaya sahne oldu. Meşalelerden göz gözü görmez olurken, Fenerbahçe Marşı'nın ardından İzmir'in Dağları'nda marşı söylendi. Meydandan uzun süre ayrılamayan taraftarlar daha sonra araç konvoyları oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Şampiyonluk kutlamaları marşlar söyleyen, meşaleler yakan taraftarlar

-İzmir Marşı söylenirken

-Taraftarlar Fenerbahçe marşı söylerken

-Dev ekran önünde heyecanla maç izleyen taraftarlardan genel ve detay görüntüler

-Maç öncesi röportajlar