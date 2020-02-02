METRODA PİYANO ÇALIYOR, TOPLADIĞI PARALARLA ÇOCUKLARA KIŞLIK GİYECEKLER ALIYOR

Anıl UÇAN/İSTANBUL, () İSTANBUL, () ÜSKÜDAR Metrosu'nda piyano çalan Baturay Kartal, topladığı paralar ile ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecekler alıyor.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü’nde spor eğitim uzmanı olarak çalışan Baturay Kartal, haftada iki gün mesai saatleri dışında Üsküdar Metrosu’nda piyano çalarak topladığı paralar ile ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek ve bot alıyor. Yaklaşık 1 aydır Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı’nın Üsküdar durağında piyano çalan 28 yaşındaki Baturay Kartal, yaklaşık 5 bin lira topladı.Topladığı paraları ve harcadığı tutarları sosyal medya hesabından paylaşan Baturay Kartal 2 ay daha Üsküdar Metrosu'nda piyano çalacak.

Baturay Kartal,ö Metro İstanbul’dan aldığım izin doğrultusunda bir piyano performansı sergiliyorum. Bu performans sonrasında oluşan kazançla da yardıma muhtaç çocuklara alışveriş yapıyorum. Bu zaman kadar yaklaşık 5 bin liraya yakın para topladım. İhtiyaç sahibi çocukları bazı vakıflar aracılığı ile bulup kendim alışverişe götürdüm. İhtiyaçları olan mont, kazak, bot gibi kışlık ihtiyaçlarına ulaştım. Onlarla birlikte alışveriş yaptım. Onlarla birlikte harcadımö dedi.

"ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM"

Piyano çalarken çok olumlu destekler aldığını belirten Baturay Kartal, öSağ olsun halkımız çok destek veriyor. İhtiyaç sahibi çocuklar konusunda da birinci önceliğim, annesi babası olmayan çocuklar oluyor. O çocuklar ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra çok güzel anlar yaşıyorum. İlk defa alışverişe çıkan çocuklar oluyor. Çok acil bir şekilde monta bota ihtiyaç duyan çocuklar oluyor. Bu kışı geçiremeyecek kadar durumu kötü olan çocuklara yardım ediyorum. Çok fazla hayır duası alıyorum. Ben Salı ve Cumartesi günleri burada oluyorum. İki ay boyunca Üsküdar Metro durağında olacağım. Daha sonra başka platformlarda da bu yardım kampanyasını sürdürmek istiyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kartal'ın piyano çalması

-Kartal ile röp

-Metro istasyonu

-Vatandaşlardan götrüntü