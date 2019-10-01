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METROBÜSTEKİ KAVGA KAMERADA
Anıl UÇAN/İSTANBUL() Metrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir...
GÜNDEM 01.10.2019, 08:07
Anıl UÇAN/İSTANBUL()
Metrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, metrobüste ayakta yolculuk yapan kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonu kamerası
-Kadın ile erkek yolcunun tartışması
-Kadın yolcunun erkek yolcuya tekme ve tokat atması
-Genel detaylar
18°
açık
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