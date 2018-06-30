Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...

 METROBÜSTE YKS YOĞUNLUĞU

Hbaer-Kamera: Cem DAĞISTANLI - İSTANBUL Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'nın da etkisiyle bugün metrobüste yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sınav nedeniyle öğrencilerin ve görevlilerin toplu ulaşımdan ücretsiz...

 METROBÜSTE YKS YOĞUNLUĞU

Hbaer-Kamera: Cem DAĞISTANLI - İSTANBUL
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'nın da etkisiyle bugün metrobüste yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sınav nedeniyle öğrencilerin ve görevlilerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabileceğini açıklamıştı. Sınava giden öğrenciler sabah saatlerinde metrobüs duraklarında ve araçlarda yoğunluk oluşturdu. Benzer yoğunluk sına sonrası da yaşandı.  Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ başta olmak üzere metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde kuyruklar oluştu.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Araçlardaki yoğunluk
-Metrobüse binenler
-Üst geçitlerdeki yoğunluk
-Detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325