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METROBÜS TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN ARIZA

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL İstanbul trafiğinin yükünü çeken metrobüslerden biri arızalanınca araç trafiği iki taraflı aksadı. Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan 34 TN 2893 plakalı metrobüs Avcılar'daki Şükrübey...

METROBÜS TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN ARIZA

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

İstanbul trafiğinin yükünü çeken metrobüslerden biri arızalanınca araç trafiği iki taraflı aksadı.

Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan 34 TN 2893 plakalı metrobüs Avcılar'daki Şükrübey Durağı'nda saat 17.15 sıralarında durduktan sonra şoför aracı bir türlü çalıştıramadı. Tek gidiş ve tek geliş yolu bulunan metrobüs hattındaki arıza kısa sürede Avcılar İstanbul Üniversitesi Durağı yönüne trafiğin durmasına neden oldu. Bunun üzerine acil olarak çekici istendi. Yolculardan bir bölümü ne yapacaklarını şaşırırken, görevliler Avcılar-Küçükçekmece yönünde trafiği kesti. Avcılar ve Beylikdüzü yönünden gelen metrobüsler bekletilirken, Küçükçekmece-Avcılar yönü iki hatta çıkarıldı. Şükrübey Durağı'na karşı şeritten yönlendirilen metrobüsler, araçlardan inerek çaresizlik içerisinde bekleyen yolcuları alarak yollarına devam ettirildi.

Avcılar'daki ana istasyondan sevk edilen çekici arıza yapan metrobüsü çekerken, görevlilerin çabası ile yaklaşık 10 dakika aksayan seferler ve iki yönde uzun araç kuyrukları eritilmeye başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Arızalanan metrobüs ve oluşan metrobüs kuyruğu

-Yolcular metrobüs yolunda karşı şeritten ters yönde gelen metrobüslere yönlendirilirken

-Aynı yöndeki iki hatta bulunan metrobüsler

-Çekici manevra yaparak arıza yerine gelirken

-Karşı hatta bekletilen otobüsler

-Arızalı metrobüs çekilirken

-Trafik normale dönerken

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