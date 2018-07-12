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METRO İNŞAATINDA KAZA: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (2)

Haber - kamera: Gökhan ÇELİK / Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL ()  Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Metin Akgül'ün cansız bedeni incelemelerin...

METRO İNŞAATINDA KAZA: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (2)

Haber - kamera: Gökhan ÇELİK / Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL () 
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Metin Akgül'ün cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Metro inşaatında sıvacı olarak çalıştığı öğrenilen 57 yaşındaki Metin Akgül'ün yüksekten düşmesi üzerine başlatılan olay yerindeki inceleme akşam 19.00 sularında tamamlandı. İçeride incelemeler devam ederken Akgül'ün arkadaşları işlemler bitene kadar kapıda bekledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından0 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. Akgül'ün cansız bedeni de Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Görüntü dökümü
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- Kapı önünde işçilerin bekleyişi
-İncelemelerini tamamlayan ekipleri çıkışı
-Akgül'ün cenazesinin ambulans ile çıkışı


 

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